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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Görüşme yapıldı! Ertaç Özbir sürprizi...

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Görüşme yapıldı! Ertaç Özbir sürprizi...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, her bölgeye ekonomik şartlar doğrultusunda takviye yapmayı planlıyor

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Uğurcan Çakır'ın yanına tecrübeli bir isim düşünen Bordo-Mavililer’in Malatyaspor’un 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da ligdeki son 6 karşılaşmada kaleyi koruyan Ertaç başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.Yeni Malatyaspor'da ligdeki son 6 karşılaşmada kaleyi koruyan Ertaç başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.1.87 boyundaki Ertaç bu sezon toplamda 17 karşılaşmada görev yaptı.

Tecrübeli kalecinin sezon sonunda Malatyaspor ile sözleşmesi bitiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor başarılı file bekçisini bonservis ücreti ödemeden renklerine bağlayacak.

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Şekerspor altyapısından yetişen Ertaç, bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Tecrübeli file bekçisi yine 2015-2016 sezonu başında yine bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor kadrosuna katılmıştı.

Yeni Malatyaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig ve Süper Lig'de mücadele eden Ertaç Özbir 74 karşılaşmada forma giydi.

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