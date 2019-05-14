Görüşme yapıldı! Ertaç Özbir sürprizi...
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, her bölgeye ekonomik şartlar doğrultusunda takviye yapmayı planlıyor
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Uğurcan Çakır'ın yanına tecrübeli bir isim düşünen Bordo-Mavililer’in Malatyaspor’un 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.
Yeni Malatyaspor'da ligdeki son 6 karşılaşmada kaleyi koruyan Ertaç başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.Yeni Malatyaspor'da ligdeki son 6 karşılaşmada kaleyi koruyan Ertaç başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.1.87 boyundaki Ertaç bu sezon toplamda 17 karşılaşmada görev yaptı.
Tecrübeli kalecinin sezon sonunda Malatyaspor ile sözleşmesi bitiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor başarılı file bekçisini bonservis ücreti ödemeden renklerine bağlayacak.
Şekerspor altyapısından yetişen Ertaç, bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Tecrübeli file bekçisi yine 2015-2016 sezonu başında yine bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor kadrosuna katılmıştı.
Yeni Malatyaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig ve Süper Lig'de mücadele eden Ertaç Özbir 74 karşılaşmada forma giydi.
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