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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
07.04.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Görülmemiş olay! 18 futbolcu kadro dışı kaldı!

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Görülmemiş olay! 18 futbolcu kadro dışı kaldı!

Portekiz'in dev ekiplerinden Sporting Lizbon'da karmaşa yaşanıyor! Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Madrid'de Atletico'ya 2-0 kaybeden kulüpte maç sonrasında başkan Bruno Carvalho, futbolculara yönelik sert açıklamalar yapmıştı. Futbolcuların başkana cevap vermesi üzerine ise başkan Carvalho, beklenmedik bir hareket yaptı!

Kulübün kaptanı Rui Patricio, Instagram ve Facebook hesabından bir paylaşım yaparak "Kazanırız, berabere kalırız bazen de kaybederiz. Evet kaybederiz çünkü bu futbolda yeri olan bir sonuçtur. Ve bu durumdan sorumlu olanlar, kulüpteki herkestir. Biz bir takımız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu kulüp, bu taraftar ve kendimiz için her zaman savaşacağız. Öbür türlüsü profesyonel futbolda yeri olmayan şeyler. Başkanın halka açık yaptığı açıklamalar, istemediğimiz türden şeylerdi. Sadece futbolcuların suçlanması, içinde bulunduğumuz durumu zorlaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı daha sonra Joao Palhinha, Cristiano Piccini gibi futbolcular da kişisel hesaplarından paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'e deplasmanda 2-0 kaybeden Sporting Lizbon'da kaos yaşanıyor! Kulüp Başkanı Bruno Carvalho, maç sonrası açıklamalarına cevap veren 17 futbolcuyu kadro dışı bıraktı! (Habertürk)

 

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