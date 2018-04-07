Görülmemiş olay! 18 futbolcu kadro dışı kaldı!
Portekiz'in dev ekiplerinden Sporting Lizbon'da karmaşa yaşanıyor! Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Madrid'de Atletico'ya 2-0 kaybeden kulüpte maç sonrasında başkan Bruno Carvalho, futbolculara yönelik sert açıklamalar yapmıştı. Futbolcuların başkana cevap vermesi üzerine ise başkan Carvalho, beklenmedik bir hareket yaptı!
Kulübün kaptanı Rui Patricio, Instagram ve Facebook hesabından bir paylaşım yaparak "Kazanırız, berabere kalırız bazen de kaybederiz. Evet kaybederiz çünkü bu futbolda yeri olan bir sonuçtur. Ve bu durumdan sorumlu olanlar, kulüpteki herkestir. Biz bir takımız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu kulüp, bu taraftar ve kendimiz için her zaman savaşacağız. Öbür türlüsü profesyonel futbolda yeri olmayan şeyler. Başkanın halka açık yaptığı açıklamalar, istemediğimiz türden şeylerdi. Sadece futbolcuların suçlanması, içinde bulunduğumuz durumu zorlaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı daha sonra Joao Palhinha, Cristiano Piccini gibi futbolcular da kişisel hesaplarından paylaştı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'e deplasmanda 2-0 kaybeden Sporting Lizbon'da kaos yaşanıyor! Kulüp Başkanı Bruno Carvalho, maç sonrası açıklamalarına cevap veren 17 futbolcuyu kadro dışı bıraktı! (Habertürk)
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