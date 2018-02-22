Görülmemiş fair play
İstanbul U19 2. Ligi 2. Grup'ta oynanan Öz Nakkaşspor-Beylikdüzü Kartalgücü maçında ev sahibi ekipten örnek bir davranış geldi.
Çatalca Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında Kartalgücü'nün gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu düşünen Öz Nakkaşspor Kulüp Başkanı Aykut Demirtaş, ikinci yarıya takımının 10 kişi eksik çıkmasını sağladı. Çatalca ekibi devre arasında savunma oyuncusu Koray'ı çıkarırken mücadele 10'a 10 devam etti. Demirtaş kendileri için önemli olanın karşılıklı saygıve sevgi çerçevesinde gençlere spor yaptırmak, onlara doğruyu göstermek olduğunu, skorun ikinci planda olduğunu belirtti.
Öte yandan maçı 9-1 kazanan Öz Nakkaşspor 22 puanla grubunda ikinci sırada yer aldı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü
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