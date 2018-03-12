Gördüğüm en samimi festival!
E-Spor Arena festivaline katkı sağlayan Yapı Kredi, Migros ve Teknosa’nın stantlarında keyifli anlar geçiren oyunseverler fenomen isimlere de büyük ilgi gösterdi.
Kendine Müzisyen, Duygu Köseoğlu, Mithrain ve Levo hayranlarıyla fotoğraf çektirip, bol bol imza dağıttı.
E-Spor Arena festivalinin en çok ilgi gören isimlerinden Duygu Köseoğlu yaptığı açıklamada, “E-Spor her geçen gün giderek büyüyor. Gördüğüm en samimi festival, gerçekten her şey harika. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.
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