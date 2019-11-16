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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Gördüğüm en saf ve temiz Milli Takım'

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'Gördüğüm en saf ve temiz Milli Takım'

Tarihinde ilk kez uluslararası bir şampiyonaya direkt gitme hakkını elde eden A Milli Takımımız’ın bu başarısında Emre Belözoğlu’nun özel bir yeri bulunuyor.

39 yaşına gelmiş olmasına karşın teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımdaki gençlere ağabeylik yapması için kadroya davet ettiği tecrübeli futbolcu, bu görevi en iyi şekilde yapmakla kalmadı, oynadığı maçlarda sahanın en iyileri arasında yer aldı. Toplam 101 defa giydiği A milli formayı ilk kez 23 Şubat 2000’de Norveç’e 2-0 yenildiğimiz özel maçta sırtına geçiren Emre ile, EURO 2020 biletini aldığımız İzlanda maçı sonrası, geçmişten bugüne milli takımda yaşanan değişimi anlattı.

Birbirimizin kıymetini bilelim

Profesyonel futbol kariyerinde yüzlerce oyuncuyla birlikte oynadığına dikkat çeken Emre, şunları söyledi: “Milli takımlarda ve kulüplerde çok sayıda iyi oyuncuyla oynadım. Ama bu takımın içinde saf, temiz tabiri caizse daha yıpranmamış duygular var. Benim gözümde en saf, en temiz oyuncu grubu. Onlar her şeyin en güzeline layıklar. Allah da onların gönlüne göre verdi. Ama şunu bütün ülkemizin bilmesini isterim... Benim milli takımda beraber oynadığım dört tane jenerasyon var. Hiçbir oyuncu, üzerindeki milli forma, arma dışında bir şey düşünerek buraya gelmedi. Onları bu anlamda bazen sokağın önüne atanlar kendilerini hesaba çekmeliler. Bu kadar saf ve temiz bir grup yakalamışken birbirimizin kıymetini bilelim.

Bu sinerjiyi devam ettirirsek EURO 2020’de başarılı oluruz

Emre Belözoğlu, milli takımın EURO 2016 dışında katıldığı tüm Dünya ve Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Bundan önce şampiyonaları kaçırmış milli takımlarımız dahil, eğer katılsalardı ses getirecek bir performans ortaya koyarlardı. Giden takımlarımız da hep başarılı oldular. EURO 2016’yı belki sayamayız. Orada kısmetsiz, talihsiz zamanlar yaşandı. Ama EURO 2020’de ses getirecek çok iyi bir kadroya sahibiz. Bizim için oralara gitmek zor. Oralara gittikten sonra işimiz daha kolaylaşıyor. O yüzden sinerjiyi devam ettirmemiz gerekiyor. Ben başarının geleceğini düşünüyorum. Yarı final midir, çeyrek final midir, atıyorum final midir... Bunlar kolay şeyler değil. Çok büyük takımlara karşı oynuyorsunuz. Orası başka bir arena.”

ORADA HEPİMİZİN DUASI VAR

Emre, İzlanda maçında Merih Demiral’ın kafayla kale çizgisinden çıkardığı top için, “Orada hepimizin duası var. Bu bir sinerji işi. Daha önce gittiğimiz turnuvalarda bu tarz maçlar çok oynadık” ifadesini kullandı.

Gördüğüm en saf ve temiz Milli Takım

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