Gomis'ten Türkiye mesajı
Süper Lig'de 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla gol krallığına ulaşan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'ten Türkiye mesajı geldi. Twitter'dan ay-yıldızlıları tebrik eden Gomis, Türkiye'ye başarılar diledi.
Gomis yayınladığı Türkçe mesajda, Türkiye’yi son ana kadar Dünya Şampiyonu’na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020’ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum. Kardeşiniz Bafe" açıklamasını yaptı.
Türkiye’yi son ana kadar Dünya Şampiyonu’na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim.— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 14, 2019
EURO 2020’ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum.
Kardeşiniz Bafe ❤️
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle