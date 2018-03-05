Gomis'ten 'Hakan Şükür' sorusuna yanıt
Galatasaray'da bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Gomis, Fransa'da kendisine yöneltilen Hakan Şükür sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
GALATASARAY’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fransa’da beIN Sports kanalının konuğu oldu.
Program sırasında Gomis’e “Türkiye’de Galatasaray taraftarlarını gözünde yarı Tanrı gibi olan Hakan Şükür’e nazaran taraftarın gözünde kendi yerini nasıl görüyorsun?” diye soruldu. Sosyal medyada “tuzak” olarak değerlendirilen bu soruya Gomis dikkat çeken bir yanıt verdi.
Odatv'de yer alan habere göre, Gomis soruya Hakan Şükür’ün adını vermeden, “Ben Galatasaraylı taraftarlarının gözünde en büyük ismin teknik direktörümüz Fatih Terim olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.
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