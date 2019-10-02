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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
A Spor
02.10.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Gomis'ten Falcao'ya telefon

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Galatasaray formasını giydiği 2017-2018 sezonunu ligde şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon başında transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yla ilgili konuştu.

Foot Mercato'ya röportaj veren Gomis, Falcao ile transferi gerçekleşmeden önce telefonda konuştuklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Falcao ile telefonda görüşme şansım oldu. Ona inanılmaz anlar yaşayacağını söyledim. Fatih Terim'in Galatasaray'a oynattığı oyun forvetlere gol atması için yardımcı oluyor. Bu nedenle çok gol atacağını ifade ettim. Avrupa'nın herhangi bir yerinde göremeyeceği anlara tanıklık edeceğini ve Türklerin tüm hayatlarının takımları olduğunu belirttim. Falcao'yu karşılamaya gelen taraftarlar da bunu kanıtladı."

Yıldız golcünün transferini de değerlendiren Gomis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Falcao'nun gelişi hem Galatasaray hem de Türk futbolu için çok iyi. Bu yıl önemli oyuncuları kadrolarına kattılar ve Radamel de kariyeri ve kalitesiyle Türk futbolunun vitrininde. Türk futbolunun böyle seviyede oyunculara sahip olması çok önemli bir şey."

Kolombiyadan Radamel Falcao için flaş yorum
Kolombiya'dan Radamel Falcao için flaş yorum!

Gomisten Falcaoya telefon

Gomisten Falcaoya telefon

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