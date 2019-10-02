Gomis'ten Falcao'ya telefon
Galatasaray formasını giydiği 2017-2018 sezonunu ligde şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon başında transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yla ilgili konuştu.
Foot Mercato'ya röportaj veren Gomis, Falcao ile transferi gerçekleşmeden önce telefonda konuştuklarını belirterek şunları dile getirdi:
"Falcao ile telefonda görüşme şansım oldu. Ona inanılmaz anlar yaşayacağını söyledim. Fatih Terim'in Galatasaray'a oynattığı oyun forvetlere gol atması için yardımcı oluyor. Bu nedenle çok gol atacağını ifade ettim. Avrupa'nın herhangi bir yerinde göremeyeceği anlara tanıklık edeceğini ve Türklerin tüm hayatlarının takımları olduğunu belirttim. Falcao'yu karşılamaya gelen taraftarlar da bunu kanıtladı."
Yıldız golcünün transferini de değerlendiren Gomis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Falcao'nun gelişi hem Galatasaray hem de Türk futbolu için çok iyi. Bu yıl önemli oyuncuları kadrolarına kattılar ve Radamel de kariyeri ve kalitesiyle Türk futbolunun vitrininde. Türk futbolunun böyle seviyede oyunculara sahip olması çok önemli bir şey."
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