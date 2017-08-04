Gomis: Dört takım istedi, Galatasaray'ı seçtim

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Bad Waltersdorf bölgesinde yaptığı yeni sezon kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve ve sarı-kırmızılı takımı daha önceden tanıdığı için buraya geldiğini söyleyen Gomis, "Didier Drogba burada oynarken de onunla temas halindeydim. O benim iyi bir arkadaşım. Drogba'nın takımdan ayrıldığı dönemde benim buraya transferim gündeme gelmişti. Ama gerçekleşmedi. Galatasaray tercihime gelecek olursak sadece Drogba'ya sorup da verdiğim bir karar değil. Ben zaten Galatasaray'ı tanıyordum. Onun için geldim" diye konuştu.

"HOCANIN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Igor Tudor'un kendisine güvendiğini ve istediğini bildiğini söyleyen yıldız golcü, "Bu beni çok mutlu etti. Galatasaray çok büyük bir kulüp buraya geldiğim için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım.

Şu an takım yeniden yapım aşamasında. Takıma bazı kaliteli oyuncular katıldı. Ben başka kaliteli oyuncuların da katılacağını düşünüyorum. Ama hoca ile birlikte iyi bir şekilde çalışıyoruz. Hocamız da biz de çok iyi çalışıyoruz. Bu sadece bana pas atılmıyor gibi düşünülmemeli, ben de tamamen hazırım değilim. Ben de hemen 1 ay sonra çıkıp en iyisini oynayacak biri değilim. Maçları oynaya oynaya en iyi performansıma kavuşacağım. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

"BASKIDAN KEYİF ALIYORUM"

Baskının büyük takılarda olduğunu vurgulayan Gomis, "Bu baskı Marsilya'da da vardı. Ben bu yüke hazırım. Bundan keyif alıyorum. Baskılı, büyük kulüplerde oynamaktan keyif alıyorum. Kendi adıma ve takım adıma bu baskıyı kaldıracağımızı düşünüyorum. Ben oyunumla ve gollerimle bunu karşıladığım zaman tarifi olmayan bir şey, futbolun tatmin duygusu budur. Baskılı ortamlardan böyle başarılı çıkmanın bende bir taraftarıyım. Bu tür kamplar sadece saha içinde değil saha dışında da birbirimizi tanımamıza yardımcı oluyor. Bu baskıyı kaldırmanın yolu, bütün takımlardan daha fazla çalışmaktır" açıklamasında bulundu.

Saç kestirme esprisi hakkında da konuşan tecrübeli golcü, "Eğer biz şampiyon olursak ben de kariyer rekorumu kırarsam, birlikte bir yemeğe çıkalım ve saçlarımın kesilmesine orada karar verelim" dedi.

"TRANSFER DÖNEMİNDE 4 TEKLİF GELDİ"

Transfer döneminde kendisine gelen tekliflerden bahseden Gomis, "Bana 4 tane resmi teklif geldi. Bunlardan 2 tanesi Marsilya ve Galatasaray'dı. Teklifleri değerlendirirken de Galatasaray'ın bana olan ilgisi diğer kulüplerden bana daha fazlaydı. Yönetim beni sürekli arayıp sordu. Ziyaret etti. Bu yakın ilgi transferim için başrol oynadı. Bana İstanbul'la ilgili birçok şey anlattılar. Galatasaray beni buraya gelme konusunda ikna etti. İngiltere'de istemediğim başarısız 2 sezon geçirdim. Onun içi Marsilya'ya 1 sene için gittim. Orada tamamlamam gereken bir şeyler olduğunu düşündüm. O da Marsilya'yı tekrardan Avrupa kupalarına taşımak ve takımdaki genç oyunculara ağabeylik yapmaktı. Orada istediğim gibi geçirdim 1 seneydi. Oradaki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Bunun için Galatasaray'a geldim" değerlendirmesinde bulundu.

"ASIL HEDEF, TAKIM HALİNDE BAŞARILI OLMAK"

Takım halinde başarılı olmanın öneminden bahseden yıldız oyuncu, "Asıl hedef takım halinde başarılı olmak. Gol sayısı vermek istemiyorum. Tabii ki gol atmak istiyorum. Gol pozisyonuna girdiğimizde yanımdaki arkadaşım daha müsaitse ve ben size bir sayı verdiğim için bunu kendim atma gibi bir şeye kalkıp kaçırırsam, bu daha sonra pahalıya patlayabilir. Ligin kalitesini diğer oyuncuları görmek gerekir. Şimdiden bir sayı vermek rakiplere saygısızlık olur. Negredo 35 gol atarım deyip atarsa ben onun için mutlu olurum. Şampiyon olmak bu baskıyı kaldırmak için çok iyi santrforlara ya da çok iyi defanslara sahip olmak yetmiyor. Şampiyon olmanın tek anahtarı takım olmaktır. Daha tecrübeli ve kariyerli bir oyuncu olabilir ama bu takımın kaptanı değilim. Daha da kaliteli futbolcular gelecek sanırım. Türkiye ligi için pozitif bir durum. Türkiye liginin kalitesi yükseleceğini gösteriyor. Ayrıca taraftarların daha fazla gol izleyeceğini gösteriyor. Sayılan futbolcuların ligin kalitesini arttıracağını düşünüyorum. Transfer dönenimde daha da gelecektir. Ben ligin kalitesinin artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"UMARIM BİZ BİRİNCİ OLURUZ, VALBUENA İKİNCİ OLUR"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena hakkında da konuşan Gomis,"İyi ve kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe bizim rakibimiz. Onlara buradan çok fazla iyi şanslar dilemek istemiyorum. Umarım biz birinci oluruz, Valbuena'da ikinci olur ve mutlu olur" diyerek sözlerini noktaladı.