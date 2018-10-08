Gomis'ten anlamlı destek
Suudi Arabistan'da futbol yaşamını sürdüren geçen senenin Süper Lig gol kralı Bafetimbi Gomis, halk arasında Beyin Felci olarak bilinen, Serebral Palsi hastalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan ‘Bir Can Bin Umut Derneği’ne destek oluyor.
Gomis her biri özel yapım olan 20 engelli bebek arabasını bağışlamak için Fransa’dan geldi. Fransız oyuncu engelli çocuklarla birlikte olup onları sevindirdi ve Suudi Arabistan’a gitmek için yola çıktı.
Bilinen bebek arabalarına oranla daha donanımlı, kolay taşınabilir, katlanabilir, 70 kiloya kadar ağırlığı taşıyabilen ve çok hafif olan bu arabaların her biri 1250 Euro değerinde. Bu arabalardan 20 adet satın alan ve çocuklara veren Gomis’in çok mutlu olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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