Gomis'in perfomansı FIFA'nın dikkatini çekti!
FIFA, resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştığı bir makalede Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in son maçlarda gösterdiği performansı ön plana çıkardı.
FIFA, resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştığı haftalık raporda Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e de yer verdi.
Yıldız futbolcunun performansından övgüyle bahseden övgüyle bahseden FIFA, Gomis'in son 4 maçta 9 gol attığını ön plana çıkararak şu ifadelere yer verdi:
"Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı.
23 maçta 24 gol atan Fransız, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olabilmek içinse 5 gol daha atmak zorunda. Söz konusu rekorun sahibi 2010/11 sezonunda 28 kez fileleri sarsan Fenerbahçeli Alex De Souza." (Fanatik)
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