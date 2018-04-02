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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
02.04.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

Gomis'in hedefindeki isim Alex De Souza!

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Gomis'in hedefindeki isim Alex De Souza!

Attığı gollerle Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yolunda iddiasını güçlendiren isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı forma altında kariyerinin en verimli dönemini yaşarken gözünü yeni rekorlara dikti.

Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ve Olympique Marsilya formalarını giyen Gomis, Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon 26. kez rakip fileleri havalandırarak hem kariyer rekorunu geliştirmeyi sürdürdü hem de yeni rekorlara bir adım daha yaklaştı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 lig maçında 26 gol atan, 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 3 kez topu ağlarla buluşturan Gomis, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında ise gol katkısı veremezken, 32 resmi maçına 29 gol sığdırmayı başardı.

İlk hedef Alex'in rekoru

Geçen sezon Olympique Marsilya ile ligde çıktığı 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig'in 27. haftasında 26 gole ulaşarak kariyer rekorunu daha yukarılara çekip "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" rekoruna gözünü çevirdi.

Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2010-2011 sezonunu kaydettiği 28 golle gol kralı olarak tamamlayan Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'ya ait olan bu rekoru egale etmeye oldukça yakın.
Gomis, ligin kala 7 haftalık bölümünde 2 gol daha atması halinde, "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" rekorunu egale edip, 3 gole ulaşması halinde de bu rekorun sahibi olacak.

Galatasaray tarihine geçmeye aday

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 32 resmi maça 29 gol sığdıran Gomis, Galatasaray tarihine geçmeye aday durumda.

Gomis, Brezilyalı futbolcu Mario Jardel'in 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak eline geçirdiği, "Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu" rekorunu yakalamaya çok yakın.

Bu sezon resmi maçlarda 29 gol üreten Gomis'in Jardel'i yakalamasına sadece 3 gol kaldı.

Bafetimbi Gomis, ligdeki 26 gollük performansıyla, 2000-2001 sezonunda 22 golle yine Mario Jardel'e ait olan, "Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu" unvanını da eline geçirmişti.


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