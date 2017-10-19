Gomis'i durdur, Galatasaray'ı yen! Fenerbahçe...

İşte o açıklamalar

''Fenerbahçe'yi zor bir maç bekliyor. Sezon başında 2 kadroya baktığında 2 takım arasında 8 puan fark olacak deseler hadi ya derdin! Fenerbahçe'nin bu maçı mutlaka kazanması lazım, puan farkının inmesi gerekiyor. Aykut Kocaman'ın açıklamaları çok doğru, oyuncularını motive edip bir hedef koyuyor ve takımı harekete geçiriyor.

Bu maçın kaderini kaleciler çizecek ve sanırım Fenerbahçe'nin kalesinde Kameni olacaktır. Aslında Volkan Demirel daha iyi bir kaleci ama kendisi hazır değil. Ayrıca Gomis'i Fenerbahçe savunması iyi takip ederlerse ve topla buluşmasına engel olurlarsa Fenerbahçe maçı alır götürür. Gomis çok iyi bir oyuncu, adam geçiyor, gol vuruşları çok başarılı bu sebeple savunma dikkatli olmalı. Ve Gomis'i savunacak oyuncu çok önemli, onu savunacak isim maçın kaderini belirleyecek.

Böyle maçlarda fizik gücü çok önemsemem, topu iyi kullanmak önemli ama güç bence 2. sırada olacaktır. Fenerbahçe, yenemez diye bir şey söylemiyorum ama dikkatli olması gerekiyor.

Cüneyt Çakır, en iyi hakemimiz ve doğru bir hakem olarak görüyorum. Hakem için bir şey demiyorum, hakeme güveniyorum.

Beşiktaş'ın başarısı müthiş çok iyi gidiyorlar, ben onların yerinde olsam Şampiyonlar Ligi müziğiyle bir cd yaparım çok satılır. Beşiktaş Avrupa'da yeni bir çağ açıyor Türk Futbolu'na! Beşiktaş göreceksiniz İstanbul'da da yenecektir Monaco'yu!'' (Ajansspor)