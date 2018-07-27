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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
27.07.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Gomis'e zam sözü verildi mi? Dursun Özbek açıkladı!

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Gomis'e zam sözü verildi mi? Dursun Özbek açıkladı!

3 milyon 350 bin Euro’luk yıllık ücretine zam isteyen ancak reddedilen Gomis’in menajeri, “Daha iyi bir maaş için sözleşmiştik” derken, transferi yapan Dursun Özbek, “Sözleşmeye yazılan dışında bir şey konuşmadık” dedi.

Galatasaray’da Gomis krizi her geçen gün büyürken Fransız yıldızın menajeri Etienne Mendy yeni bir iddia ortaya attı. 3 milyon 350 bin Euro olan yıllık ücretine zam yapılmasını isteği kabul edilmeyen Gomis’in menajeri Mendy, Fransız basınına yaptığı açıklamada “Geçen sezon daha iyi bir maaşla 4 yıllık sözleşme istedik.

Ancak 3 yıllık anlaşma yaptık. ‘Gomis sezonu iyi geçirirse yıl sonu görüşeceğiz’ demiştik. Galatasaray yönetimi işler iyi giderse sezon sonu için bize söz vermişti” dedi.

Hem eski başkan Dursun Özbek, hem de bu transferde önemli rol oynayan isimler bu iddiayı yalanladı. Özbek ve yönetimi, konuyla ilgili olarak, “Kesinlikle görüşmeler sırasında böyle bir şey konuşulmadı. Biz ne Gomis’e, ne de menajerine böyle bir söz verdik. Profesyonelliğin neleri emrettiği ortada. Sözleşmeler boşu boşuna yapılıp imzalanmıyor. Eğer böyle bir söz verilseydi, kontratına başarı kriterleri bölümü olarak yazılırdı. Mendy’nin açıklaması profesyonel bir söylem değil. Ortaya attığı iddialar da doğru değil” açıklamasını yaptı.

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