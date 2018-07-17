Gomis'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı...
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Gomis için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.
Flaş transfer iddiası!.. Suudi Arabistan basını Al Hilal Riyadh'ın, Bafetimbi Gomis'e talip olduğunu yazdı. Galatasaray'ın golcü yıldızı için resmi temaslara geçildiğini yazan yabancı basın, görüşmelerin de başladığını kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ayrılık sorularına bu yanıtı vermişti...
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