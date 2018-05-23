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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
23.05.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

Gomis’e sözleri tepki çeken Hakan Hepcan kendini böyle savundu

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Gomis’e sözleri tepki çeken Hakan Hepcan kendini böyle savundu

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e “maymun” dediği iddiasıyla hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, “Dava konusu tweeti ben attım. Amacım ırkçılık veya başka bir suç değildi. Ancak linç kampanyasına dönüştü. Özür dilerim” dedi.

İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ilk duruşmasına futbolcu Bafetimbi Gomis katılmadı. Duruşmada tutuksuz sanık Hakan Hepcan ile müşteki Galatasaray Spor Kulübü’nün avukatı hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan sanık Hakan Hepcan, dava konusu tweeti kendisinin attığını kabul etti. Amacının ırkçılık veya başka bir suç olmadığını belirten sanık Hepcan, “Gelen tepkiler üzerine tweetimi sildim. Söz konusu paylaşımın ardından hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Özür dilerim” dedi. Müşteki Galatasaray Spor Kulübü’nün avukatı ise, “Sanık hakkında şikayetimiz devam etmektedir” dedi. Mahkeme hakimi dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Hepcan’ın tweetinin her ne kadar isim geçirilmemiş ve üstü kapalı bahsedilmişse de mağdur futbolcu Bafetimbi Gomis ‘in şahsına yönelik olduğu belirtilmişti. İddianamede, Hakan Hepcan’ın kamuoyunca bilinmiş olması, sosyal medyada takip eden kişi sayısının da fazla olması ve mağdur futbolcu Gomis’in ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği öne sürülmüştü. İddianamede, Hakan Hepcan’ın mağdur futbolcuyu alenen aşağıladığı ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede ayrıca "hakaret içeren tezahüratta bulunma" suçundan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istenmişti.

 

 

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