Gomis’e sözleri tepki çeken Hakan Hepcan kendini böyle savundu
Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e “maymun” dediği iddiasıyla hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, “Dava konusu tweeti ben attım. Amacım ırkçılık veya başka bir suç değildi. Ancak linç kampanyasına dönüştü. Özür dilerim” dedi.
İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ilk duruşmasına futbolcu Bafetimbi Gomis katılmadı. Duruşmada tutuksuz sanık Hakan Hepcan ile müşteki Galatasaray Spor Kulübü’nün avukatı hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan sanık Hakan Hepcan, dava konusu tweeti kendisinin attığını kabul etti. Amacının ırkçılık veya başka bir suç olmadığını belirten sanık Hepcan, “Gelen tepkiler üzerine tweetimi sildim. Söz konusu paylaşımın ardından hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Özür dilerim” dedi. Müşteki Galatasaray Spor Kulübü’nün avukatı ise, “Sanık hakkında şikayetimiz devam etmektedir” dedi. Mahkeme hakimi dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Hepcan’ın tweetinin her ne kadar isim geçirilmemiş ve üstü kapalı bahsedilmişse de mağdur futbolcu Bafetimbi Gomis ‘in şahsına yönelik olduğu belirtilmişti. İddianamede, Hakan Hepcan’ın kamuoyunca bilinmiş olması, sosyal medyada takip eden kişi sayısının da fazla olması ve mağdur futbolcu Gomis’in ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği öne sürülmüştü. İddianamede, Hakan Hepcan’ın mağdur futbolcuyu alenen aşağıladığı ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede ayrıca "hakaret içeren tezahüratta bulunma" suçundan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istenmişti.
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