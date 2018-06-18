Gomis'e 10 gün süre
Galatasaray, Çin’e gitmesi gündemde olan Gomis’in menajeri Etienne Mendy’ye “Bu işi 10 güne kadar netleştirin” dedi.
Mendy, Çin kulüpleriyle görüşmeleri sürdürürken Gomis’e yıllık 7 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi. Yönetim, planlama yapmak için Mendy’ye “Bu konuda kararını verip 10 güne kadar her şeyi netleştirin” diyerek, golcüsüne de mesaj verdi. Gomis de yüksek teklif nedeniyle Çin’e gitmeye sıcak bakıyor.
TRANSFERİN KİLİDİ NDIAYE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer planını Ndiaye’ye göre çizecek. Terim, Stoke City’den kiralanması için çalışmaların yürütüldüğü Senegalli’nin kilit bir hamle olacağını vurguladı. Eski oyuncularıyla ekstra transferden kurtarabileceklerini vurgulayan Terim, “Planlarımızı Ndiaye’nin durumuna göre şekillendireceğiz. Onu almamız bizi birçok pozisyona oyuncu aramaktan kurtarır. Çok yönlü ve Fernando ile birlikte takımı her kulvarda taşır” dedi.
BEDELSİZ iSTiYOR
Bu hafta Ndiaye’nin durumunun netleştirilmesini isteyen Terim, “Sonucu bilelim ki önümüzü görelim” dedi. Bunun üzerine yönetim Stoke City ile pazarlıkları hızlandırdı. Galatasaray, Ndiaye’yi bedelsiz, yıllık ücretini üstlenerek kiralamak istiyor. Stoke ise 2.5 milyon Euro istiyor. Bu durumda 1 yıllık maliyet 6 milyon Euro’yu buluyor.
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