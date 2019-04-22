Gomis'e 1 kaldı!
İlk yarıda Kasımpaşa formasıyla 20 gol kaydeden Diagne, Galatasaray’da da 8 kez fileleri sarsarak toplam 28 gole ulaştı. Senegalli, kalan 5 haftada 1 gol atarsa, 29 golle Gomis’e ait ‘Süper Lig’de en çok gol atan yabancı’ rekorunu egale edecek.
Ara transferde Kasımpaşa’dan alınan Mbaye Diagne, Galatasaray’a imza attığı andan itibaren en çok konuşulan futbolcu oldu. Özellikle bonservisine 10 milyon Euro ödenmiş olması, tartışma konularının başında geldi. Birçok kişi Diagne’nin kalitesini ve ödenen parayı eleştirse de, teknik direktör Fatih Terim, Senegalli santrfordan hiç vazgeçmedi. Terim, teknik adam, aynı dönemde transfer edilen Mitroglou’nu kenarda oturtup Diagne’ye şans verdi.
Hem skor üretiyor hem de boş alanlar açıyor
Diagne de hocasının bu güvenini boşa çıkarmadı. 5’i penaltıdan olmak üzere toplam 8 gol atan Senegalli, 1 de asist yaparak toplam 9 gole katkı sağladı. Galatasaray teknik heyeti, Diagne’nin, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarına boş alanlar yaratarak da hücuma destek vermesinden ötürü de memnun. Terim de bu nedenle Diagne’den hiçbir şekilde vazgeçmiyor.
Ligin ilk yarısında Galatasaray’a da gol attı
İlk yarıda Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Diagne, toplam 28 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray’ın geçen yılki santrforu Bafetimbi Gomis’in rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Senegalli, kalan 5 haftada 1 gol daha atması durumunda, 29 golle Gomis’e ait olan ‘Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu’ rekoruna ortak olacak. Ligdeki 18 takımın 16’sına gol atan Diagne, ilk yarıda Galatasaray filelerini de havalandırdı. Senegalli santrfor sadece Kasımpaşa ve Göztepe maçlarında skor üretemedi.
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