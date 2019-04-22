Gomis'e 1 kaldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGomis'e 1 kaldı!
GeriFutbol Gomis'e 1 kaldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
22.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gomis'e 1 kaldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gomis'e 1 kaldı!

İlk yarıda Kasımpaşa formasıyla 20 gol kaydeden Diagne, Galatasaray’da da 8 kez fileleri sarsarak toplam 28 gole ulaştı. Senegalli, kalan 5 haftada 1 gol atarsa, 29 golle Gomis’e ait ‘Süper Lig’de en çok gol atan yabancı’ rekorunu egale edecek.

Ara transferde Kasımpaşa’dan alınan Mbaye Diagne, Galatasaray’a imza attığı andan itibaren en çok konuşulan futbolcu oldu. Özellikle bonservisine 10 milyon Euro ödenmiş olması, tartışma konularının başında geldi. Birçok kişi Diagne’nin kalitesini ve ödenen parayı eleştirse de, teknik direktör Fatih Terim, Senegalli santrfordan hiç vazgeçmedi. Terim, teknik adam, aynı dönemde transfer edilen Mitroglou’nu kenarda oturtup Diagne’ye şans verdi.

Hem skor üretiyor hem de boş alanlar açıyor

Diagne de hocasının bu güvenini boşa çıkarmadı. 5’i penaltıdan olmak üzere toplam 8 gol atan Senegalli, 1 de asist yaparak toplam 9 gole katkı sağladı. Galatasaray teknik heyeti, Diagne’nin, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarına boş alanlar yaratarak da hücuma destek vermesinden ötürü de memnun. Terim de bu nedenle Diagne’den hiçbir şekilde vazgeçmiyor.

Ligin ilk yarısında Galatasaray’a da gol attı

İlk yarıda Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Diagne, toplam 28 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray’ın geçen yılki santrforu Bafetimbi Gomis’in rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Senegalli, kalan 5 haftada 1 gol daha atması durumunda, 29 golle Gomis’e ait olan ‘Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu’ rekoruna ortak olacak. Ligdeki 18 takımın 16’sına gol atan Diagne, ilk yarıda Galatasaray filelerini de havalandırdı. Senegalli santrfor sadece Kasımpaşa ve Göztepe maçlarında skor üretemedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Flaş sözler: Tarihi hezimet...

Gomis'e 1 kaldı!

Büyük hüsran! Emre Akbaba...

İşte Babel'in alacağı ücret! Galatasaray...