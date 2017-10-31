Gomis: Zirvede olmak bizim için çok önemli

Fransız yıldız panelde öğrencilerin Türkçe ve Fransızca sorularına yanıt verirken panel sonrası Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'in sorularını yanıtladı.

Öğrencilerle bir araya gelmesiyle ilgili olarak, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ve sıcak bir şekilde karşılandım. Böyle bir karşılamayı sadece statta görebileceğimi düşünüyordum. taraftarın bana gösterdiği ilgi ve aşkı burada da gördüm. buraya gelmekle Galatasaray'ın diğer kurumlarından birini de tanıştım, bu benim için çok önemliydi. Okul hayatında başarılı olmayan ben için buraya gelip öğrencilerle buluşmak gelecek yıllarda okul ve eğitim hayatımı tekrardan başlatmayı düşünmek için iyi bir fırsat oldu" dedi.

İSTEDİĞİMİZİ ORTAYA KOYAMADIK

Kendisine yöneltilen sorular için, "Çok farklı sorular sordular ve zorladılar" diyen Gomis, "Burada olmak çok keyif verici. Sadece sportif anlamda değil, şehri de tanıyorum. Ailem de öyle. Fransa'ya, evime geri dönme ihtiyacı duymuyorum. Hatta oğlum Türkçe'yi öğrendi ve bana Türkçe kelimeler öğretmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis Gençlerlirliği maçı için de, "Çok önemli bir maçı kaybettik ve sahada tam olarak istediğimizi ortaya koyamdık.

Gençlerbirliği maçında taraftarımıza en iyisini vermeyi düşünüyoruz. Daha çok maç var ama araya girmeden önce puan farkını korumak ve zirvede olmak bizim için çok önemli" diye konuştu.