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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
17.02.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Gomis şova devam ediyor!

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Gomis şova devam ediyor!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, transfer olduğu Al Hilal'de fırtına gibi esiyor. Arap Kulüpler Kupası'nda Al Ittihad'ı evinde konuk eden Al Hilal, karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Golcü futbolcu Gomis, karşılaşmada iki gol kaydetti.

Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Gomis, Arap Kulüpler Kupası'nda Al Ittihad ile oynanan karşılaşmada iki gol kaydetti.

Al Hilal - Al Ittihad maçının ilk golünü 14. dakikada Carlos Eduardo attı. Karşılaşmanın skorunu Gomis'in golleri belirledi. Golcü futbolcu 31 ve 41. dakikada attığı gollerle takımına 3-0'lık galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Al Hilal formasıyla toplam 22 maça çıkan Gomis, 20. golünü kaydetti.

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