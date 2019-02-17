Gomis şova devam ediyor!
Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, transfer olduğu Al Hilal'de fırtına gibi esiyor. Arap Kulüpler Kupası'nda Al Ittihad'ı evinde konuk eden Al Hilal, karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Golcü futbolcu Gomis, karşılaşmada iki gol kaydetti.
Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Gomis, Arap Kulüpler Kupası'nda Al Ittihad ile oynanan karşılaşmada iki gol kaydetti.
Al Hilal - Al Ittihad maçının ilk golünü 14. dakikada Carlos Eduardo attı. Karşılaşmanın skorunu Gomis'in golleri belirledi. Golcü futbolcu 31 ve 41. dakikada attığı gollerle takımına 3-0'lık galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
Al Hilal formasıyla toplam 22 maça çıkan Gomis, 20. golünü kaydetti.
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