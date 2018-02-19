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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGomis sahada bayıldı! Gomis'in hastalığı Vazovagal Senkop nedir?
Spor Arena Gomis sahada bayıldı! Gomis'in hastalığı Vazovagal Senkop nedir?
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Spor Arena
19.02.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Gomis sahada bayıldı! Gomis'in hastalığı Vazovagal Senkop nedir?

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Kasımpaşa Galatasaray maçının 7. dakikasında, Fransız yıldız Bafetimbi Gomis kısa süreli bir baygınlık geçirerek saha ortasında hareketsiz kaldı. Sağlık ekiplerinin anında müdahalede bulunduğu yıldız oyuncu, bir süre sonra ayağa kalktı. Galatasaraylı taraftarlar bu olay sonrası Gomis'in neden bayıldığını merak edip araştırmaya başladı. Peki Gomis neden bayıldı? Gomis'in hastalığı Vazovagal Senkop nedir?

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan kritik Kasımpaşa - Galatasaray maçında yürekleri ağza getiren bir olay gerçekleşti. Galatasary'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, rakip ceza sahası içinde baygınlık geçirdi, Fransız forveti yerde gören futbolcular hemen saha kenarında bekleyen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesi sonrası ayağa kalkan Gomis, kontrollerin yığılmasının ardından oyuna tekrar dahil oldu. Peki Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis neden baygınlık geçirdi? Gomis'in hastalığı ne? İşte detaylar...

Beyine kan akışının azalmasının neden olduğu ve kısa süreli şuur kaybına neden olan bayılmalara neden olan "Vazovagal Senkop" hastalığı teşhisi konulan Gomis'le ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, transferinin gerçekleştiği dönemde açıklama yapmış ve Fransız yıldızın hastalığının futbol oynamasına engel olmadığını duyurmuştu. İnce, Gomis'in sağlık durumu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“2017 yılında transfer söz konusu olduğunda Fransa'nın en iyi hastanesine davet edip orada değerlendirdik. Son olarak da burada sponsor hastanemiz Medical Park'ta değerlendirmeleri yaptık. Yapısal bir kalp problemi biz de bulmadık; daha önceki raporlarında da bulunmamış. Oyuncunun benzer bayılmaları yaşaması muhtemel ve yaşayacaktır da... Bu son derece normal ve takip eden bütün sağlık kurulları tarafından da kayıt altına alınmış. Durumunu biliyoruz. Fakat bu durumun altında futbol oynamasına engel olacak bir kalp problemi son 15 yılda yapılan sağlık kontrollerinde rastlanmamış. Bizim de yaptığımız kontrollerde böyle bir duruma rastlanmadı. Galatasaray tüm riskleri bilerek bütün önlemleri kontrat düzeyinde aldı. Futbol oynamasına engel bir durum yok. Fakat her an bir yerde; antrenman ya da maçta olabilir bir bayılma yaşayabilir. Bizim hazırlıklı olduğumuz, sürpriz bir durum olmayacak. Doğuştan bir kalp hastalığı ya da yapısal bir bozukluk söz konusu değil. Fransa'da iki gün süren detaylı bir araştırma yaptık. Bizzat benim de katıldığım oradaki kardiyologlar ile görüşme imkanı buldum. Buradaki kontrollerinde de futbol oynamasına engel bir duruma rastlamadık.”

GOMİS MAÇ SONU KONUŞTU

Kasımpaşa mücadelesinde sahada baygınlık geçiren Gomis maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Gomis'in açıklamaları:  

Bu bazen başıma geliyor. Benim için strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadım. Düşüp bayılıyorum. Burada tek üzüldüğüm kazanamamış olmamız. Doktor Yener İnce’ye ile iyi olduğum konusunda garanti verdim. Devam edebileceğimi söyledim. Galatasaray’a gelmeden önce de testlerden geçip buraya geldim Hiçbir sorun yok. Beni tek üzen liderliği kaybetmek oldu. Merak etmesinler aslan gibi devam edeceğim. Aslan gibi sahaya çıkacağım.

GOMİS NEDEN BAYILIYOR?

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı. 2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında bir antrenmanda ani bir baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Bafetimbi Gomis zaman zaman, aşırı sıcak hava, aşırı nem ve yoğun stres altında bulunduğu durumlarda şuur kaybı yaşayabiliyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlıkta bu hastalığı tetikleyebiliyor.

Fransa'da Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçiren Gomis, Premier League'de Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında da sorunu yaşamış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı.

VAZOVAGAL SENKOP NEDİR?

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa şuur kaybına verilen isimdir. Bu bayılmaya birçok farklı şey etki edebilir. Bunlar, düzensiz kalp atışı, nöbetler, panik atak veya anksiyete atakları, düşük kan şekeri, anemi ve sinir sisteminin tansiyonu düzenleyişindeki sorunlardır. Bazı bayılma türlerinin aileden geçtiği yani genetik olduğu düşünülüyor. Bayılma, belirli bir sağlık sorununun işareti olabilir, ancak bazen sağlıklı bireylerde de olur. Çoğu çok kısa süren bayılmalarda bayılan kişi çoğunlukla kısa süre içinde kendini toparlar.

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