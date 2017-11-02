Gomis paylaştı sosyal medyada olay oldu! Kim bu aile...

Galatasaray ile bu sezon Süper Lig’de fırtına estiren Fransız yıldız Bafetimbi Gomis dün akşam İstanbul’da Fenerbahçeli bir ailenin evine misafir oldu. Sarı kırmızılı takımın eşofmanıyla misafiri olduğu aile ile yemek yiyen Gomis gecenin sonunda fotoğraf paylaştı.

‘KARŞILAMALARI SICAKTI VE YEMEK ENFESTİ!’

Bu güzel ağırlamadan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirsen Fransız yıldız instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Rakip takımın ailesine davet edilmeyi hayal edebiliyor musunuz? Oldu, hoş bir andı. Karşılamaları sıcaktı ve de yemek enfesti!Bunu ancak futbolun büyüsü sağlayabilir. Onlara tüm kalbimle her şey için teşekkür ediyorum. Not: Onlara kibarca takılmak için takımımın kıyafetiyleydim :)” notunu yazdı.

Kısa sürede büyük ilgi gören bu fotoğraftaki ailenin kim olduğunu merak eden Galatasaraylı taraftarlar yaptıkları yorumlarla bu sorunun cevabını aradılar. Gomis’in ‘Rakip takım’ diye paylaştığı ailenin Fenerbahçeli olduğunu öğrenen bazı taraftarlar tepki gösterirken bazıları ise bu duruma bir hayli şaşırdı. (Skor)