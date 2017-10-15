Süper Lig’de Galatasaray fırtınası dinmek bilmiyor. Son olarak A.Konyaspor’u 2-0 yenerek bu sezon 8. maçında 7. galibiyetini alan Cimbom, şampiyonluk yarışının en iddialı ekibi olduğunu ortaya koydu.

G.Saray’ın bu başarısında büyük payı olan isimlerden biri de Bafetimbi Gomis. Geride kalan 8 haftada 9 gol, 2 asist üreten Fransız yıldız, G.Saray’a sadece puan değil milyonlarca lira kazandırıyor. İşte Gomis’in kazandırdıkları...

3 maçta takımı kurtardı

2-0 galip gelinen Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor maçları ile 1-1 sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasında sarı kırmızılı takımın bütün gollerini atarak, 7 puan alınmasını sağladı.

Attığı her gol altın gibi

Bu gollerin karşılığında Galatasaray, TFF’den 5.2 milyon TL performans primi almaya hak kazandı (TFF, Süper Lig’deki her galibiyete 2 milyon 80 bin, beraberliğe 1 milyon 40 bin TL veriyor).

Taraftarların yeni sevgilisi

Bafetimbi Gomis taraftarların sevgilisi haline gelirken, sarı kırmızılı kulüp bu yoğun ilgiyi paraya çevirmeye başladı. Fransız golcü halen açık ara ‘forması en çok satılan Galatasaraylı futbolcu.

Yeni tişörtleri satışa çıkıyor

GS Store’un Bafetimbi Gomis için özel olarak hazırladığı tişörtler sadece bir hafta içinde 20 bin adet sattı. Hazırlanan yeni Gomis tişörtleri Fenerbahçe derbisi öncesi 29.99 TL’den satışa çıkarılacak.