Gomis o golleri böyle atıyor

İşte Gomis'in gol yollarında etkili olmasının sebepleri;

HERKES EVE GiDERKEN O iDMAN YAPIYOR

G.SARAY’da birçok futbolcu antrenman bitimi tesislerden hemen ayrılırken, Gomis ekstra idman yapmadan evine gitmiyor. Mutlaka 15-20 dakika şut ve 35-40 dakika süreyle bireysel güçlenme çalışmaları yapıyor.

ÖZEL KONDiSYONER EŞLiĞiNDE ÇALIŞIYOR

Profesyonelce yaşıyor. Ücretini kendi karşıladığı özel bir kondisyoneri var. Beslenmesinden

yaşam biçimine dek her şeye kondisyoner Pieter Jacobs karar veriyor. İzin günlerinde dahi Jacobs’la antrenman yapıyor.

AiLESiNE KAVUŞTU HASRETi BiTTi

Bu hafta morali daha da yükseldi çünkü ailesi İstanbul’a geldi. Artık eşi ve iki çocuğu da İstanbul’da yaşıyor. Hasreti biten Gomis’in performansının daha da yükselmesi bekleniyor.