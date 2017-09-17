Gomis o golleri böyle atıyor

İşte Gomis'in gol yollarında etkili olmasının sebepleri;
HERKES EVE GiDERKEN O iDMAN YAPIYOR
G.SARAY’da birçok futbolcu antrenman bitimi tesislerden hemen ayrılırken, Gomis ekstra idman yapmadan evine gitmiyor. Mutlaka 15-20 dakika şut ve 35-40 dakika süreyle bireysel güçlenme çalışmaları yapıyor.
ÖZEL KONDiSYONER EŞLiĞiNDE ÇALIŞIYOR
Profesyonelce yaşıyor. Ücretini kendi karşıladığı özel bir kondisyoneri var. Beslenmesinden
yaşam biçimine dek her şeye kondisyoner Pieter Jacobs karar veriyor. İzin günlerinde dahi Jacobs’la antrenman yapıyor.
AiLESiNE KAVUŞTU HASRETi BiTTi
Bu hafta morali daha da yükseldi çünkü ailesi İstanbul’a geldi. Artık eşi ve iki çocuğu da İstanbul’da yaşıyor. Hasreti biten Gomis’in performansının daha da yükselmesi bekleniyor.