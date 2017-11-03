Gomis krallıkta Jahovic'i yakaladı

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sonra golle tanıştı. Gomis, müsabakanın 47. dakikasında Belhanda’nın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gomis, 82. dakikada penaltıdan attığı golle takımının maçtaki 5. golünü kaydetti. Fransız golcü, 7. dakikada Mariano’nun attığı golün de asistini yaptı.

32 yaşındaki Gomis, Gençlerbirliği karşısında kaydettiği gol ile ligdeki gol sayısını 11’e çıkardı ve gol krallığı yarışında Göztepe’nin Makedon golcüsü Adis Jahovic’i yakaladı. Gomis, asist sayısını da 3’e çıkardı.

EREN DERDİYOK İLK DEFA 11'DE

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Eren Derdiyok, bu sezon ligde ilk defa 11’de başladığı Gençlerbirliği maçında 1 asist yaptı.

Galatasaray’ın Türk asıllı İsviçreli golcüsü Eren Derdiyok, bu sezon ligde ilk defa Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11’de başladı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Derdiyok, Tolga’nın attığı golde asist yaptı. Başarılı futbolcu, ligde 10 haftada 7 kez sonradan oyuna girmiş ve sahada 73 dakikada yer almıştı.