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Gomis kıymete bindi! Teklif üzerine teklif...

İnter, Maicon'u kadrosuna dahil etmek isterken Bafe Gomis için de Meksika'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Hürriyet Haber
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Yeni start alan Kapanış Ligi'nde rakiplerine gözdağı vermek isteyen ve Fransız golcünün performansından etkilenen Monterrey'in yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Bazı Avrupa kulüplerinden de teklif alan Gomis için, Monterrey 5 milyon Dolar'ı gözden çıkardı.

Galatasaray'ın sezon başında Swansea'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği Gomis, 17 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaptı. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan Jeremy Menez de geçtiğimiz günlerde bir başka Meksika ekibi Club America'ya transfer olmuştu. (Fotomaç)

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