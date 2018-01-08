Gomis kıymete bindi! Teklif üzerine teklif...

Yeni start alan Kapanış Ligi'nde rakiplerine gözdağı vermek isteyen ve Fransız golcünün performansından etkilenen Monterrey'in yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Bazı Avrupa kulüplerinden de teklif alan Gomis için, Monterrey 5 milyon Dolar'ı gözden çıkardı.

Galatasaray'ın sezon başında Swansea'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği Gomis, 17 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaptı. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan Jeremy Menez de geçtiğimiz günlerde bir başka Meksika ekibi Club America'ya transfer olmuştu. (Fotomaç)