« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Gomis kefil oldu! Fransız yıldız için adımlar atıldı...

Gomis kefil oldu! Fransız yıldız için adımlar atıldı...

Galatasaray'da Patrice Evra transferine Bafetimbi Gomis kefil oldu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fransız golcü, vatandaşı için sarı-kırmızılılara olumlu referans vererek, gelmesi halinde önemli katkı yapacağını söyledi.

Gomis'in Evra ile ilgili olarak, "Tam bir lider. Oynadığı takımlar zaten kalitesini anlatıyor. Galatasaray'a gelirse çok büyük iş yapar. Hem karakteri hem de futbol özellikleri ile bize çok büyük katkısı olacaktır. Evra da gelmek için sabırsızlanıyor. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gayet iyi biliyor" diye konuştuğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Patrice Evra ile ilgili olarak kısa bir süre içerisinde somut adımlar atması bekleniyor. (Haber7)

 

Manchester City 2018'in ilk maçında Watford'u 3 golle geçti

Bafetimbi GomisFutbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ