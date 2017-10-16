Futbola Fransız ekibi Saint-Etienne'de başlayan ve daha sonra Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen Senegal asıllı futbolcu, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da kariyerinin zirvesine çıktı.



Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 9 gol kaydeden Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.

Galatasaray forması altında 78 dakikada bir ağları havalandırma başarısı gösteren 32 yaşındaki Gomis, en fazla gole ulaştığı (20 gol) geçen sezon ise 130 dakikada bir gol kaydetmişti.



En iyi başlangıç

Bafetimbi Gomis, en iyi sezon başlangıcına da sarı-kırmızılı formayla imza attı. Fransız futbolcu, kariyerinde ilk kez 8 haftalık periyotta 9 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, 2011-2012 sezonunda Olympique Lyon ile ilk 8 haftada 6, geçen sezon Olympique Marsilya ile de aynı dönemde 5 kez ağları havalandırdı.



7 puanda başrol oynadı

Fransız futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon hanesine yazdırdığı puanların 7'sinde başrol oynadı. Galatasaray'ın Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorlarla yendiği maçların gollerini atan Gomis, 1-1 berabere kalınan Antalyaspor maçında ise takımı adına skor bulan isim oldu.



Profesyonel kariyeri

Bafetimbi Gomis'in profesyonel kariyerindeki lig performansı şöyle:

Sezon Takım Maç Süre Gol Süre/Gol

2004-2005 Saint Etienne 6 87

2005-2006 Saint Etienne 24 836 2 418

2006-2007 Saint Etienne 30 1636 10 164

2007-2008 Saint Etienne 35 2524 16 158

2008-2009 Saint Etienne 36 2711 10 271

2009-2010 Olympique Lyon 37 2074 10 207

2010-2011 Olympique Lyon 35 2376 10 238

2011-2012 Olympique Lyon 36 2457 14 176

2012-2013 Olympique Lyon 37 2608 16 163

2013-2014 Olympique Lyon 33 2457 14 176

2014-2015 Swansea City 31 1642 7 235

2015-2016 Swansea City 33 1696 6 283

2016-2017 Olympique Marsilya 31 2606 20 130

2017-2018 Galatasaray 8 706 9 78