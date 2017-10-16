Futbola Fransız ekibi Saint-Etienne'de başlayan ve daha sonra Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen Senegal asıllı futbolcu, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da kariyerinin zirvesine çıktı.
Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 9 gol kaydeden Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.
Galatasaray forması altında 78 dakikada bir ağları havalandırma başarısı gösteren 32 yaşındaki Gomis, en fazla gole ulaştığı (20 gol) geçen sezon ise 130 dakikada bir gol kaydetmişti.
En iyi başlangıç
Bafetimbi Gomis, en iyi sezon başlangıcına da sarı-kırmızılı formayla imza attı. Fransız futbolcu, kariyerinde ilk kez 8 haftalık periyotta 9 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, 2011-2012 sezonunda Olympique Lyon ile ilk 8 haftada 6, geçen sezon Olympique Marsilya ile de aynı dönemde 5 kez ağları havalandırdı.
7 puanda başrol oynadı
Fransız futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon hanesine yazdırdığı puanların 7'sinde başrol oynadı. Galatasaray'ın Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorlarla yendiği maçların gollerini atan Gomis, 1-1 berabere kalınan Antalyaspor maçında ise takımı adına skor bulan isim oldu.
Profesyonel kariyeri
Bafetimbi Gomis'in profesyonel kariyerindeki lig performansı şöyle:
Sezon Takım Maç Süre Gol Süre/Gol
2004-2005 Saint Etienne 6 87
2005-2006 Saint Etienne 24 836 2 418
2006-2007 Saint Etienne 30 1636 10 164
2007-2008 Saint Etienne 35 2524 16 158
2008-2009 Saint Etienne 36 2711 10 271
2009-2010 Olympique Lyon 37 2074 10 207
2010-2011 Olympique Lyon 35 2376 10 238
2011-2012 Olympique Lyon 36 2457 14 176
2012-2013 Olympique Lyon 37 2608 16 163
2013-2014 Olympique Lyon 33 2457 14 176
2014-2015 Swansea City 31 1642 7 235
2015-2016 Swansea City 33 1696 6 283
2016-2017 Olympique Marsilya 31 2606 20 130
2017-2018 Galatasaray 8 706 9 78