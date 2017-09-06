Gomis: Hak ettiğim değeri Galatasaray'da gördüm

Galatasaray'da şu ana kadar yaşadığı dönemle ilgili olarak konuşan Gomis, "Çok güzel bir kalabalık tarafından muhteşem bir şekilde karşılandım. Benden böyle büyük beklentilerin olması bana iyi hissettiriyor. 30'lu yaşların başında olsanız da böyle büyük bir kulübe gelmek ve bu büyük tutkuyu hissetmek büyük ayrıcalık" dedi

"TARAFTARI GÖRDÜĞÜMDE BİR ŞEYLER HİSSETMEYE BAŞLIYORUM"

Golcü futbolcu bu beklentilerin kendisi üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı şeklinde yöneltilen soruyu ise "Evet olabilir ama ben her zaman bardağı dolu tarafından görmekten yanayım. Ben taraftarların benden taleplerini her zaman kendimi bir üst seviyeye çıkarmak için ekstra bir motivasyon olarak kullanmaya çalışıyorum. Maçtan önce ya da sonra bir taraftarları tezahürat yaparken gördüğümde bir şeyler hissetmeye başlıyorum" sözleriyle yanıtladı.

"GALATASARAY, KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Galatasaray'a gelerek kariyeri açısından önemli bir adım attığını ve bir meydan okumaya geldiğini ifade eden Bafetimbi Gomis, "Benden beklentiler burada Marsilya'dakinden daha fazla. Umarım taraftarların beklentisini boşa çıkartmam" derken Marsilya ve Galatasaray ile ilgili yaptığı kıyaslamada ise "Fransa'da hiçbir zaman hak ettiğim takdiri bulamadım. 2 aylık sakatlık yaşamama buna karşın 20 gol atmış olmama rağmen bile... Hiçbir zaman kötü olduğumu düşünmedim. Ama bugün Galatasaray'da hak ettiğim değeri gördüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.