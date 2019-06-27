Gomis geri mi dönüyor?.. Buluştular...
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Raffles Hotel'de Gomis ile bir araya geldi. Fotoğrafı sosyal medyada gören Galatasaraylı taraftarlar, Gomis'e 'geri dön' çağrısı yaptı.
Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Gomis, Galatasaray'ı unutmuyor.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını kendisine aşık eden Fransız golcünün Abdurrahim Albayrak'la olan fotoğrafı heyecan yarattı.
Bu kare, akıllara 'Gomis geri mi dönüyor?' sorusunu getirse de işin aslı sonradan ortaya çıktı. İkilinin tesadüfen karşılaştığı ve kısa süre sohbet ettikleri öğrenildi.
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