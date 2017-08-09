Gomis: "Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi"

Gomis, sarı-kırmızılı kulübün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin ağustos sayısında yer alan röportajında, çok gol atmasından daha önemlisinin takımın başarısı olduğunu vurguladı.

Futbolun takım oyunu olduğunu anlatan Fransız oyuncu, "İstenilen yere ulaşmak için bir takım olarak hareket edeceğiz ve başaracağız. Ben çok gol atar ve takım başarısız olursa anlamlı olmaz. Önemli olan hem takımın hem de benim başarılı olmam. Şunu da belirteyim; Galatasaray'ın yeri Avrupa Ligi değil, her zaman Şampiyonlar Ligi. Biz takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu vurgulayan Gomis, şunları kaydetti:

"Bu projedeki yerimi biliyorum. Görevim, tecrübelerimi aktarmak ve saha içindeki performansımla takıma katkı sağlamak. Attığım gollerle takıma katkı vermeliyim. Futbol kolektif bir oyun. Tek başıma yapmayacağım bunları. İyi bir takım oyunu ile başarabiliriz. Galatasaray geçtiğimiz iki sezonu iyi yerlerde bitiremedi. Bu sezon tek hedefimiz şampiyonluk. Çok gol atmak önemli ama daha önemlisi, hatta en önemlisi takımın hedeflerine ulaşması. Vagner Love örneğine bakalım. Geçtiğimiz sezon çok gol attı ama takımının sıralamadaki yeri üst sıralarda olmadı. Sadece bir oyuncunun çok gol atması yeterli olamayabiliyor."

"Tek hayalim babama büyüdüğüm zaman bir ev almaktı"

Zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini de anlatan Fransız golcü, futbola başlarken tek hedefinin babasına bir ev almak olduğunu açıkladı.

Dokuz kardeş olduklarını aktaran Gomis, "Bir kardeşimi kaybettim malesef. Annem ev hanımıydı, babam ise zor bir işte çalışıyordu. Sorumluluklarım yıllar içinde arttı. Babam, akşamları yorgun şekilde eve geldiğinde bir de apartmanın merdivenlerini çıkmak zorunda kalıyordu. Oturduğumuz apartmanın dokuzuncu katına merdivenle çıkardı. En büyük, belki de tek hayalim babama büyüdüğüm zaman bir ev almaktı. Onun şartları beni üzüyordu ve onu bu şartlardan çıkarmak istiyordum." şeklinde ifadeler kullandı.

Panter sevincinin hikayesi

Gomis, attığı gollerden sonra yaptığı panter sevincinin hikayesini ise şöyle anlattı:

"Marsilya'ya karşı oynadığımız maçtan önce takım arkadaşım Fousseni Diawara ile konuşmuştum. 2006 yılında, Lig Kupası maçıydı. Maçtan önce, 'Gol atarsam nasıl sevineyim?' diye ona sordum. Brezilyalı Dias Dalmedia Alex, 5-1 kazandıkları maçta, attığı bir golden sonra panter sevinci yapmıştı. O da, 'Alex'i hatırladın mı? 5-1 kazandığımız bir Marsilya maçında gol attıktan sonra panter sevinci yapmıştı. Sen de yap.' dedi. Bunu yapabileceğimi söyledim. O maçta gol attıktan sonra ilk kez panter sevinci yaptım ve daha sonra da hep devam ettim."