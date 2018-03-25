Gomis averaj yapıyor Burak puan alıyor
Gomis sadece Antalya ve A.Konya maçlarında direkt puan getiren golleri attı. G.Saraylı yıldızın diğer karşılaşmalardaki 22 golü sadece skora tesir etti. En çok puan kazandıran golcüler listesinde Adebayor, Umut ve Kone 12’şer puanla 2. durumda.
HER spor dalı gibi futbol da bir skor oyunudur ve meyvesi de goldür. Hele hele o gol, takımınızı yenilgiden kurtarıyorsa ya da berabere giden bir maçı kazanmanızı sağlıyorsa çok daha değerlidir.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de forma giyen forvet oyuncularının, attıkları gollerle takımlarına ne kadar puan kazandırdığını belirlemek amacıyla yaptığımız araştırmada ilginç sonuçlara ulaştık... Burak Yılmaz 15 puanla zirvede yer alırken, 25 golle krallık yarışında lider durumda bulunan Gomis’in 4 puan kazandırdığı ortaya çıktı. Şimdi gelelim detaylara...
GOMİS 2 MAÇTA 3 PUAN GETİRDİ
- TRABZONSPOR’un sezon başında yeniden renklerine bağladığı Burak Yılmaz’ın ligdeki 20 golünün 13’ü direkt puan getirdi. 9 maçta sonucu takımı lehine belirleyen golleri atan tecrübeli futbolcu, tek başına 15 puan kazandırdı. Burak ayrıca, rakip fileleri 45 kez sarsan bordo mavili takımın gollerinin yüzde 44’üne imzasını koydu.
- Galatasaraylı Gomis, Antalyaspor (1-1) ve Atiker Konyaspor (2-0, 2 gol) maçlarında direkt puan getiren golleri atarak, 3 puan aldırdı. Fransız futbolcunun diğer 22 golü, sarı kırmızılı takımın puanlarına etki etmedi, sadece maçların skorunu değiştirdi.
ADEBAYOR, UMUT VE KONE 2. SIRADA
- GOLLERİYLE Trabzon’a milyonlarca lira para da kazandıran Burak’ı, 12’şer puanla Başakşehir’den Adebayor, Kayseri’den Umut ve DG Sivas’tan Kone takip ediyor. Beşiktaşlı Talisca ve Malatyalı Boutaib 10’ar puanla dördüncülüğü paylaştı.
- F.Bahçe’de golleriyle en çok puan kazandıran ise Giuliano (9). Brezilyalı, 5 maçta takımı lehine skora etki etti.
- NOT: Mağlubiyetten beraberliği getiren gol 1 puan. Beraberlikten galibiyete taşıyan gol 2 puan. Mağlubiyetten galibiyete taşıyan goller 3 puan.
DEMBA BA’NIN HER GOLÜ 1.4 PUAN
Göztepe’nin devre arasında transfer ettiği Senegalli forvetin attığı 5 gol, 7 puan getirdi.
- Attıkları gollerle takımlarına direkt puan kazandıran futbolcular sıralamasında Demba Ba’ya ayrı bir paragraf açmamız gerekiyor. Zira, Göztepe’nin devre arasında aldığı Senegalli forvetin attığı 5 golün tamamı puan getirdi. 7 karşılaşmada forma giyen Ba, Osmanlı (1-1) ve Aytemiz Alanya (1-1) maçlarında 1’er gol atıp beraberliği sağlarken, Antalya karşısında 2 golle (2-1) galibiyeti getirdi. Ba, 1-0’lık D.G. Sivas maçında da 2 puanlık golü kaydetti. Demba Ba’nın attığı her gol böylelikle 1.4 puan kazandırmış oldu.
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