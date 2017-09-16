Gomis Aslan kesildi!

Futbol: Süper Lig - Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 88 Denayer), Rodrigues (Dk. 83 Sinan Gümüş), Ndiaye, Fernando, Tolga Ciğerci (Dk. 71 Feghouli), Belhanda, Gomis
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef (Dk. 67 Omeruo), Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Murillo (Dk. 73 Mensah), Trezeguet, Eduok (Dk. 55 Rangel)
Goller: Dk. 44 ve 79 Gomis (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 30 Eduok, Dk. 34 Pavelka, Dk. 76 Veigneau, Dk. 84 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 90+2 Serdar Aziz (Galatasaray)
Igor Tudor'a tepki: Kapat çeneniKasımpaşalı Veysel Sarı, kendisine tepki gösteren Igor Tudor ile sözlü bir tartışma yaşadı.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, bu sezon ligde ilk kez kadroda değişikliğe gitti.
Hırvat teknik direktör, ligin geride kalan bölümünde ilk 11'de görevlendirdiği kadrodan bir değişiklik yaptı. Tudor, sakatlığı bulunan Martin Linnes'in yerine Kasımpaşa karşısında yeni transfer Iasmin Latovlevici'yi sahaya sürdü.
Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Latovlevici, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
Sarı-kırmızılı ekip Kasımpaşa karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Gomis 11'iyle çıktı.
FEGHOULİ KULÜBEDE
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başladı.
Sakatlığı nedeniyle ligin 2 ve 3. haftalarındaki Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamayan Cezayirli futbolcu, geçen hafta yedek soyunduğu Antalyaspor maçında 88. dakikada oyuna dahil olmuştu.
Taraftar Selçuk İnan'a sırtını döndüGalatasaray'da tribünler, Selçuk İnan'a ilgi göstermedi.
TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini doldurdu.
Biletlerin tamamını tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarının yanında yer aldı.
Takımlarının sahaya çıkmasıyla tezahüratlarını artıran sarı-kırmızılı futbolseverler, oyuncuları da önce toplu halde, sonrasında ise ayrı ayrı tribüne davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu.
RAMAZAN KÖSE'YE TEPKİ
Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse, Galatasaray maçının ilk yarısında zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. İlk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile biten maçta Galatasaray tribünleri, Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Ramazan Köse'ye büyük tepki gösterdi. Kullandığı kale vuruşu ve serbest atışlarda zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle ıslıklanan Köse, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'dan da sözlü uyarı aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
7. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Mariano'nun ortasında Tolga Ciğerci topa kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
30. dakikada soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda kaleci Ramazan Köse topa sahip oldu.
33. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mariano'nun dışa çıkardığı topa Rodrigues gelişine sert vurdu. Kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
39. dakikada Galatasaray bir kez daha tehlikeli geldi. Latovlevici'nin ortasında Gomis'in indirdiği topa Belhanda vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
41. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşarak rakibinden sıyrılan Mariano'nun şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
44. dakikada Galatasaray golü buldu. Belhanda'nın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-0
45+1. dakikada Sadiku'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
58. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağdan Rangel'in kullandığı köşe vuruşunda Sadiku ön direkte meşin yuvarlağı arkaya aşırdı, Veysel Sarı'nın vuruşunda top üstten auta gitti.
63. dakikada Neumayr'ın ortasında topa Muslera ile birlikte yükselen Rangel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
68. dakikada Tolga Ciğerci ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
79. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Belhanda'nın soldan ortasında Serdar Aziz topu kafayla indi, müsait pozisyondaki Gomis meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
81. dakikada Mensah'ın yerden ortasında Rangel ceza sahası içinde topa dokundu ancak meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.