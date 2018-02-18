Gomis: Aslan gibi sahaya çıkacağım
Galatasaray Sağlık Kurulu'nun geçici şuur kaybı yaşadığını belirttiği Gomis maç sonu açıklamalarda bulundu
Kasımpaşa mücadelesinde sahada baygınlık geçiren Gomis maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Gomis'in açıklamaları:
Bu bazen başıma geliyor. Benim için strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadım. Düşüp bayılıyorum. Burada tek üzüldüğüm kazanamamış olmamız.
Doktor Yener İnce’ye ile iyi olduğum konusunda garanti verdim. Devam edebileceğimi söyledim.
Galatasaray’a gelmeden önce de testlerden geçip buraya geldim Hiçbir sorun yok. Kazanamamız beni etkiledi Kazanıp karşınıza çıkıp konuşmak isterdim. Beni tek üzen liderliği kaybetmek oldu.
Merak etmesinler aslan gibi devam edeceğim. Aslan gibi sahaya çıkacağım
Yorumları Göster
Yorumları Gizle