Gomez'i öve öve bitiremediler!
Freiburg karşısında alınan 2-1'lik galibiyete 2 golüyle damga vuran Mario Gomez için övgü dolu ifadeler kullanıldı.
Devre arasında Mario Gomez'in takıma katılışı ve sonrasında da göreve Tayfun Korkut'un getirilmesiyle birlikte çıkışa geçen Stuttgart düşme hattından kurtulup 8. sıraya kadar yükseldi.
Tayfun Korkut, attığı gollerle takımına hayat veren Gomez için övgü dolu ifadeler kullandı: 'Mario bizim için çok önemli. En büyük gücü ceza sahası içinde. Onu orada topla buluşturup goller atmaya devam etmesini sağlamalıyız."
Stuttgart Yöneticisi Michael Reschke: "Karakteri bize çok uygun. Başarı konusunda adeta takıntılı. Takım arkadaşlarını da motive ediyor."
Stuttgart file bekçisi Ron-Robert Zieler: "Mario harika biri ve takıma da çok katkısı var. Sahada %100'ünü veriyor. Gol konusunda uzman."
Sol bek Emiliano Insua: "Harika bir futbolcu. Onunla birlikte kalitemiz de yukarı çıktı. Takıma yardımcı oluyor. Diğer arkadaşlarıyla da iyi anlaşıyor."
Ligde Stuttgart formasıyla 10 maça çıkan deneyimli isim rakip fileleri 6 kez havalandırmasını bildi.
Gomez lign ilk yarısında Wolfsburg formasıyla 12 maçta sadece 1 gol atabilmişti. (Ajansspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle