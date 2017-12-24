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Gomez'den itiraf... Orada kendimi hep iyi hissettim!

Beşiktaş’ın eski golcüsü Mario Gomez, Wolfsburg’dan ayrılarak Stuttgart’a transfer olma kararı aldı.

Hürriyet Haber
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Gomez’in bir dönem fırtınalar estirdiği Stuttgart’a geri dönüyor oluşu Alman basınında geniş yer buldu. Gomez, Wolfsburg kariyeri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Wolfsburg’da her zaman kendimi iyi hissettim”

Tecrübeli golcü, ”Wolfsburg’da unutamayacağım bir 1,5 yıl geçirdim. Bunun için minnettarım. Eşim ve ben kendimizi Wolfsburg’da her zaman çok iyi hissettik. Kulüp ve teknik ekip bana her zaman güvendi. Tutku ve sorumlulukla birlikte en iyisini yapmaya gayret gösterdim. Wolfsburg’da görev alan herkese teşekkür ediyorum ve Kurtlar’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Rebbe: Mario Gomez bir rol model

Öte yandan Wolfsburg Kulübü Sportif Direktörü Olaf Rebbe de Mario Gomez’in gidişini yorumladı. Rebbe, ”Mario, görev aldığı 1,5 yıl içinde Wolfsburg’a paha biçilemez bir katkıda bulundu. Geçen sezon da kümede kalma savaşı verirken, önemli bir rol oynamış ve takıma katkı vermişti. Gerçekten de Mario Gomez, takım arkadaşları ve taraftarlar için de bir rol modeldi. Stuttgart’a dönme konusundaki isteğini yerine getirdik. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Mario Gomez’in Wolfsburg performansı

32 yaşındaki Alman golcü, Wolfsburg’da ikinci sezonunu yaşıyordu. Geçen sezon toplam 37 maçta 18 gol kaydeden Mario Gomez, bu sezon ise Wolfsburg’da 15 maçta oynadı. 1 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Gomez, daha önce Beşiktaş, Fiorentina ve Bayer Münih’te oynamıştı. Gomez, 6 sezon görev yaptığı Stuttgart’ta çok başarılı bir görüntü çizmişti. (AJANSSPOR DIŞ HABER)

Bundesligaitiraf

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