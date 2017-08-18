Gomez transferinde flaş gelişme! Tapusuyla...

Durica'nın yanına stoper takviyesi planlayan Trabzonspor, bir süredir Fenerbahçe ile flört halinde olan Gustavo Gomez'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Sarı-lacivertliler gibi ilk etapta oyuncunun kulübü Milan'a kiralama önerisi ile giden bordo-mavililerin, yarışta öne geçebilmek için teklifini satın almaya çevirdiği belirtildi.
İMZA AN MESELESİ
Trabzonspor yönetiminin İtalyan ekibiyle 5-6 milyon Euro civarında bir rakama el sıkıştığı gelen bilgiler arasında…. Karadeniz kulübünün, oyuncuya ise sezon başına 2,5 milyon Euro'dan 4 yıllık mukavele teklif ettiği öğrenildi.
Başkan Muharrem Usta ve ekibinin, Paraguaylı savunmacıyı ikna ederek, önümüzdeki hafta Trabzon'a getirmesi ve resmi sözleşmeye imza attırması bekleniyor.