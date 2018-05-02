Gomez mi, Werner mi? Son karar...
Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve futbol kariyerine Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Mario Gomez’in, Almanya Milli Takımı’na seçilip seçilmeyeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.
KİCKER ANKET YAPTI
Stuttgart’ta ortaya koyduğu üst düzey performansın ardından Gomez’in milli takım kadrosuna davet edilmesinin yüksek olduğu dile getirilirken, Kicker dergisi kullanıcıları için anket yaptı.
WERNER, OY ORANINDA GOMEZ’İ SOLLADI
Yapılan ve halen devam eden ankette, Mario Gomez’e % 38.11 oranında “Milli Takım kadrosuna çağrılmalı” oyu çıktı. Öte yandan Leipzig forması giyen golcü futbolcu Timo Werner’in milli takıma davet edilmesi gerektiğini düşünenlerin ise % 92.69 oranında olması dikkati çekti.
TİMO WERNER VE GOMEZ’İN PERFORMANSI
Leipzig’de ikinci sezonunu geçiren Timo Werner, bu sezon 43 maçta 19 gol atıp 7 asist yaptı. Mario Gomez ise bu sezon Wolfsburg ve Stuttgart’ta oynadığı 30 maçta 7 gol 3 asistlik grafik ortaya koydu. Son kararı, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw verecek. (AJANSSPOR DIŞ HABER)
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