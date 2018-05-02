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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.05.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Gomez mi, Werner mi? Son karar...

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Gomez mi, Werner mi? Son karar...

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve futbol kariyerine Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Mario Gomez’in, Almanya Milli Takımı’na seçilip seçilmeyeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

KİCKER ANKET YAPTI

Stuttgart’ta ortaya koyduğu üst düzey performansın ardından Gomez’in milli takım kadrosuna davet edilmesinin yüksek olduğu dile getirilirken, Kicker dergisi kullanıcıları için anket yaptı.

WERNER, OY ORANINDA GOMEZ’İ SOLLADI

Yapılan ve halen devam eden ankette, Mario Gomez’e % 38.11 oranında “Milli Takım kadrosuna çağrılmalı” oyu çıktı. Öte yandan Leipzig forması giyen golcü futbolcu Timo Werner’in milli takıma davet edilmesi gerektiğini düşünenlerin ise % 92.69 oranında olması dikkati çekti.

TİMO WERNER VE GOMEZ’İN PERFORMANSI

Leipzig’de ikinci sezonunu geçiren Timo Werner, bu sezon 43 maçta 19 gol atıp 7 asist yaptı. Mario Gomez ise bu sezon Wolfsburg ve Stuttgart’ta oynadığı 30 maçta 7 gol 3 asistlik grafik ortaya koydu. Son kararı, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw verecek. (AJANSSPOR DIŞ HABER)

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