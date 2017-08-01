Gomez bombası! Prensipte anlaştılar...

AC Milan'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Gomez ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe Yönetimi, AC Milan ile de masaya oturacak. Gomez'i 5 milyon euro bedelle satmayı planlayan AC Milan ile pazarlık masasına oturacak olan sarı-lacivertli yönetim, Paraguaylı stoperin satın alma opsiyonlu kiralamak için son teklifini yapacak.

Bu bölgede öncelikle Roman Neustadter'in oynaması düşünülüyordu. Futbolcu hem formu hem de savunmayla olan uyumunun yanısıra topu oyuna sokabilme özelliği ile de dikkat çekiyordu.

Ancak Rus futbolcuya teklifler söz konusu. Özellikle ülkesi Rusya'dan 3 milyon euroluk bir teklif gelse de sarı-lacivertliler bunu kabul etmedi ve 5 milyon eurodan aşağıya Neustadter'i satmayacağını belirtti. Bu arada Kjaer'in sağlık kontrolünden geçmek için bugün İspanya'ya gideceği ardından yeni kulübü ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. (Sporx)

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