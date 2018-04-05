Golünü anlattı... Bir süredir yapmayı istiyordum!
Ronaldo, attığı rövaşata golünü anlattı! Real Madrid'in Portekizli yıldızı, Juventus'a attığı golü bir süredir yapmak istediğini söyledi.
Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı muhteşem golle adından bir kez daha söz ettiren Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in resmi internet sitesine konuştu.
Portekizli yıldız attığı rövaşata golü hakkında, "Bir keresinde milli takımda, direğe çarparak giren bir gol atmıştım ancak hakem görmemişti. Bu biraz daha iyiydi, muhteşemdi. Çok yükseğe zıpladım ve hafızalarda uzun süre yaşayacak bir gol oldu. Muhtemelen en iyi golüm. Birçok insanın söylediği gibi, bunu bir süredir yapmayı istiyordum ancak oyunun koşullarına bağlı. Bana bunu yapmak için bir fırsat geldi. Her zaman denemek zorundasınız. Bugün denedim ve ortaya çıktı" dedi.
ALKIŞLARLA İLGİLİ
Juventus taraftarının kendisini alkışlamasına da değinen Ronaldo, "Gecenin en dokunaklı anlarından biriydi. Büyük oyuncular tarafından donatılmış böyle bir stadyumda alkış almak benzersiz bir deneyim. Gerçekten mutluyum. Küçükken Juventus'u severdim. Taraftarlarının beni alkışladığı gerçeği, benimle kalacak. Harika bir anı. Stadyumdaki tüm İtalyanlara sadece Grazie (Teşekkürler) demek istiyorum" diye konuştu. (Ajansspor)
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