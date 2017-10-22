'Golü de penaltısı da verilmedi! F.Bahçe...'

İşte, Ahmet Ercanlar'ın ilk 45 dakikayla ilgili yorumları...

Sahada nasıl bir Fenerbahçe vardı?

Fenerbahçe tam da istediği gibi oynadı. Sakin ve oyunu domine eden bir 45 dakikayı geride bıraktılar. Fenerbahçe adına iyi bir performans vardı sahada. Kocaman planını uyguladı.

Cüneyt Çakır'ın yönetimini nasıl buldun? Fenerbahçe adına kritik kararlar vardı.

Janssen’in attığı gol çok netti. Serdar Aziz’in eline çarpan top net penaltıydı. Yani hakem kararları adil olsa Fenerbahçe ilk devreyi 2-0 önde bitirebilirdi. Ancak bu maç böyle devam ederse Fenerbahçe golleri bulur.

İkinci yarıda neler bekliyorsun?

İkinci devre Kocaman son 15-20 dakikada Alper Potuk hamlesi ile rakibe çok zor anlar yaşatabilir. Kocaman’ın hamle zamanlaması çok önemli. Doğru değişiklikler maçı kopartır.