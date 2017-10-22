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Gollü maçta eşitlik bozulmadı!

TFF 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Elazığspor, konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hürriyet Haber
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Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Engin Erdem, Ahmet Ayaz
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason (Dk. 90 Murat Kayalı), Berk Yıldız (Dk. 59 Ahmet Aras), Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Tatos (Dk. 53 Kadir Pekmezci), Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk
Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık (Dk. 87 Ercan Yazıcı), Chibuike, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 71 Samaras), Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Cağrı Ortakaya, Erkam Reşmen, Ayite (Dk. 46 Göksu Türkdoğan)
Goller: Dk. 27 ve 44 Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Dk. 34 ve 45 Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Mehmet Yiğit, Dk. 77 Onur Güney, Dk. 86 Bjarnason, Dk. 90 Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Dk. 74 Ufuk Budak (Samsunspor)

 

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