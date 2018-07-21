Gollü geçmesi en muhtemel iddaa maçı Danimarka'dan!
Geçtiğimiz sezon Danimarka 1. Ligi'nde mücadele eden iki ekip, 3 kere karşı karşıya geldi, bu 3 maçta toplam 15 gol izledik. İşte o maç!
Esbjerg - Vendsyssel
- Esbjerg'de tecrübeli ön libero Rodolph Austin ve 97 doğumlu sağ açık Klaus Moesgaard sakat.
- Sezona, Nordsjaelland deplasmanında aldıkları 1 puanla başladılar.
- Vendsyssel'de ise stoper Jeppe Svenningsen kırmızı kart cezalısı.
- Odense'yi 3-2 geçtikleri maçta 75'te oyuna girdi, 79'da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Gollü geçmesi en muhtemel iddaa maçı Danimarka'dan!
- Geçtiğimiz sezon Danimarka 1. Ligi'nde mücadele eden iki ekip, 3 kere karşı karşıya geldi, bu 3 maçta toplam 15 gol izledik.
- Vejle'nin arkasında 2. ve 3. sırada ligi tamamlamış, play-off sonunda ise biri Lyngby'i, diğeri Silkeborg'u alt lige yollamıştı.
- İkisi de açık oynamayı seviyor,özellikle Vendsyssel geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam ediyor gibi bir görüntüde.
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