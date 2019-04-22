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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Golfün yıldızları Samsun'da buluşuyor

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Golfün yıldızları Samsun'da buluşuyor

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası'na 30 ülkeden 156 sporcunun katılacağı bildirildi.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Turkish Airlines Challenge Turnuvası'nın 25-28 Nisan tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde yapılacağı belirtildi.

Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek turnuvada 200 bin avro para ödülü dağıtılacağı vurgulanan açıklamada, 30 ülkeden 156 oyuncunun katılacağı turnuvada, 4'ü profesyonel toplam 9 Türk oyuncunun sahaya çıkacağı aktarıldı.

Organizasyonda Türk sporculardan, profesyonellerde Ali Altuntaş, Fahrettin Kök, Bülent Karataş, Hamza Sayın, amatörlerde Taner Yamaç, Berk Çelik, Emre Uyar, İbrahim Tarık Arslan ve Orkunhan Kaplan'ın mücadele edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuva için sporcular 23-24 Nisan'da resmi antrenmanlarını yapabilecekler. 24 Nisan'da ayrıca profesyonel ve amatörlerin beraber mücadele edeceği Pro-am organizasyonu düzenlenecek. Turkish Airlines Challenge'da ikinci raundun ardından ilk 60'a giremeyen sporcular elenecek. Turnuvanın son iki gününde sıralamaya giren golfçüler, ödül için mücadele edecekler."
Açıklamada, geçen yıl Antalya'da Gloria Golf Kulübünde düzenlenen turnuvanın birinciliğini 270 vuruşla (-18) profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Danimarkalı golfçü Joachim B. Hansen'in kazandığı da aktarıldı.

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