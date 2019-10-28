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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu

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Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu

Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen “Limak Kemer Golf Cup” heyecanı, Kemer Country Club’da golf severleri bir araya getirdi. 25-27 Ekim arasında gerçekleştirilen turnuvaya, iş ve sanat dünyası yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra spor ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, “Limak Kemer Golf Cup” ile sürdürüyor. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı.

Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu

Golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı

Geçtiğimiz Eylül ayında üçüncüsü düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup’ın ardından, golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı. Turnuvada, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in  yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Fikret Öztürk, Hakan Çarmıklı ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu

Ödüller sahiplerini buldu

Limak Kemer Golf Cup 2019; toplam 14 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılar ödüllerini teslim aldı.

Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu

Men's Cat A  Winner Nasut Akosman

Men's Cat  B Winner Adem Karataş

Men's Cat  C Winner Hasan Koç

Ladies Cat A  Winner Nükhet Sebükcebe

Ladies Cat B Winner Eun Jeung Kang

Junior 18 Holes  Winner Şaran Düren

Junior  Academy Course Cat A  Winner Timur Cihantimur

 Junior  Academy Course Cat B  Winner Defne Kösoğlu

Ladies Longest Drive Ayşen Erdoğan

Men's  Longest Drive Selçuk Çetin

Ladies  Nearest To The Pin Cansen Symes

Men's  Nearest To The Pin Şinasi Numan

Ladies  Gross Hyun Young Shim

Men’s Gross Ali Nuri Türker

Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu

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