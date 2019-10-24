Golf dünyası Limak Kemer Golf Cup'ta buluşuyor
Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği “Limak Kemer Golf Cup “ ile sürdürüyor.
Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilecek LİMAK KEMER GOLF CUP’, 25-27 Ekim tarihleri arasında iş ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isimlerini ağırlayacak.
Limak Kemer Golf Cup 2019, 25 Ekim 2019’da Juniorlar ile başlayacak olup, 27 Ekim Pazar günü turnuva sonrası saat 17.00’da düzenlenecek ödül töreni ile son bulacaktır.
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