GOLE SEVİNİRKEN SAKATLANDI

Almanya Bundesliga'da Hamburg'un Augsburg'la karşılaştığı mücadelede talihsiz bir an yaşandı.
Ev sahibi ekipte forma giyen sağ kanat oyuncusu Nikolai Müller mücadelenin 8. dakikasına attığı golden sonra büyük sevinç yaşarken, korner direğine çarpıp yere düşmesiyle bir sakatlık geçirdi.
Maça devam edemeyen Müller'in çapraz bağlarının koptuğu ve oyuncunun yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Karşılaşmayı Hamburg, Müller'in kaydettiği tek golle 1-0 kazandı.
Attığı gole sevinirken sakatlanan Müller geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 5 gol kaydetmişti.