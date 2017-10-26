Golden State Warriors son nefeste!

İki dakika kala Toronto skoru 112-107 lehine çevirdi. Son dakikaya girilirken Kevin Durant 112-112 beraberliği sağladı, 28 saniye kala Stephen Curry üçlüğü gönderdi: 115-112. Klay Thompson 16 saniye kala Kyle Lowry'yi blokladı, 5 saniye kala Stephen Curry iki serbest atışla sonucu ilan etti: 117-112
Golden State Warriors'ta Kevin Durant 29 sayı (3/6 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, Stephen Curry 30 sayı (4/11 üçlük), Draymond Green 15 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 2 top çalma, Klay Thompson 22 sayı (4/6 üçlük, 8 ribaund, 5 asistle mücadele etti, benchten sadece 18 sayılık katkı geldi.
Son 2 dakika sayı ataayan Raptors hücum ribaundlarında 17-6 üstünlük sağladı. DeMar DeRozan 24 sayı, 6 asist, 6 top çalma, Pascal Siakam 20 sayı (2/3 üçlük), Serge Ibaka 15 sayı (1/6 üçlük), 4 ribaund, 2 asist, Kyle Korver 14 sayı (1/8 üçlük),9 asist, 4 ribaundla oynadı.(Basketfaul)