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Haber Giriş: 27.12.2019 - 15:19,Son Güncelleme:/

Golden State Warriors'a aşırı sevinç uyarısı

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Golden State Warriors'a aşırı sevinç uyarısı

Yıldız oyuncuların uzun süreli sakatlıkları nedeniyle NBA’de çok kötü bir sezon geçiren Golden State Warriors’ın sürpriz bir sonuçla, Houston Rockets’ı 116-104 yendiği maçta, ev sahibi takımına hakemlerden ilginç bir uyarı geldiği ortaya çıktı.

Efkan BUCAK - Son 5 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan, iki kez de finalde yitiren Warriors bu sezon sezon 32 maçta 8 galibiyet alabilirken bunların sonuncusunu eksik kadrosuna rağmen ligin güçlü takımlarından Houston karşısında geldi.

Karşılaşmanın son bölümlerinde atılan her basket sonrası Warriors yedek kulübesi şampiyon olmuşçasına sevinince hakemler gelerek takımın antrenörü Steve Kerr’ü uyardı. Kerr de maç sonrası yaptığı açıklamada “Maçın bir noktasında hakem bana gelip ‘Söyleyin oyuncularınız sahaya girmesin’ dedi. Ben de ‘Her zaman böyle kazanamıyoruz, sahaya girecekler. İsterseniz teknik faul çalın’ dedim” ifadelerini kullandı.

Kerr hakemleri ikna etmiş olacak ki mücadelenin son bölümlerinden Warriors oyuncuları aşır sevinçlerini sürdürseler de teknik faul almadılar.

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Golden State Warriorsa aşırı sevinç uyarısı


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