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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Spor Arena
16.04.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Golden State Warriors hezimete uğradı!

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Golden State Warriors hezimete uğradı!

NBA'de heyecan play-offlarla devam ederken, Los Angeles Clippers büyük bir sürprize imza attı. Clippers son şampiyon Golden State Warriors karşısında 31 sayı geriden gelerek maçı 135-131 kazandı ve playoff tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

Batı Konferansı play0off 1. turu ikinci maçında Golden State Warriors sahasında Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. 

Hızlı başladığı maçın ilk devresini de 73-50 önde kapatan Warriors, farkı bir ara 94-63 ile 31 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra rakibinin konsantrasyon kaybı ve top kayıplarını iyi değerlendiren Clippers, tarihi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 135-131 galip ayrıldı.  Bu sonuçla seriye 1-1'lik eşitlik geldi. Serinin 4. maçı Los Angeles Clippers'ın sahasında oynanacak.

Clippers'ta Lou Williams, 36 sayı ve 11 asistle maçın yıldızı olurken, Montrezl Harrell 25 sayı ve 10 ribaund, Danilo Gallinari 24 sayı, 4 ribaund, 6 asist ile galibiyette önemli rol oynayan isimler oldu.

Golden State Warriors cephesinde ise Stephen Curry 29 sayı, 6 asist, Kevin Durant 21 sayı, 5 ribaund ve 5 asist, Kevon Looney 19 sayı ve 5 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.Son şampiyonda DeMarcus Cousins oyunun son bölümünde sakatlanarak maçtan çıkmak zorunda kaldı.

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Golden State Warriors hezimete uğradı

 

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