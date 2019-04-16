Golden State Warriors hezimete uğradı!
NBA'de heyecan play-offlarla devam ederken, Los Angeles Clippers büyük bir sürprize imza attı. Clippers son şampiyon Golden State Warriors karşısında 31 sayı geriden gelerek maçı 135-131 kazandı ve playoff tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.
Batı Konferansı play0off 1. turu ikinci maçında Golden State Warriors sahasında Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.
Hızlı başladığı maçın ilk devresini de 73-50 önde kapatan Warriors, farkı bir ara 94-63 ile 31 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra rakibinin konsantrasyon kaybı ve top kayıplarını iyi değerlendiren Clippers, tarihi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 135-131 galip ayrıldı. Bu sonuçla seriye 1-1'lik eşitlik geldi. Serinin 4. maçı Los Angeles Clippers'ın sahasında oynanacak.
Clippers'ta Lou Williams, 36 sayı ve 11 asistle maçın yıldızı olurken, Montrezl Harrell 25 sayı ve 10 ribaund, Danilo Gallinari 24 sayı, 4 ribaund, 6 asist ile galibiyette önemli rol oynayan isimler oldu.
Golden State Warriors cephesinde ise Stephen Curry 29 sayı, 6 asist, Kevin Durant 21 sayı, 5 ribaund ve 5 asist, Kevon Looney 19 sayı ve 5 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.Son şampiyonda DeMarcus Cousins oyunun son bölümünde sakatlanarak maçtan çıkmak zorunda kaldı.
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